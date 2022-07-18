ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проект "Пушкинская карта" охватил четверть молодых россиян

15:57
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Владимир Путин остался доволен этим результатом

Проект "Пушкинская карта", который позволяет молодым людям бесплатно посещать учреждения культуры, охватил уже каждого четвертого россиянина в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в понедельник, 18 июля, на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обладатели Пушкинской карты ежемесячно тратят почти 1 млрд рублей

Глава государства заявил, что это "хороший прогресс". Путин отметил, что "культура стала доступнее и в цифровом формате, в цифровом пространстве: работают виртуальные музеи и концертные залы, национальная электронная библиотека".

Вопросы доступности учреждений культуры постоянно "поднимаются на разных уровнях", рассказал российский лидер. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме было объявлено о расширении программ по капитальному ремонту сельских библиотек и домов культуры, а также региональных театров и музеев, сообщает ТАСС.

С 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" был увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей в год, из которых до 2 тысяч рублей можно потратить на посещение кинотеатров. Программа "Пушкинская карта" будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пушкинская карта
Пушкинская карта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.