Проект "Пушкинская карта" охватил четверть молодых россиян

Владимир Путин остался доволен этим результатом

Проект "Пушкинская карта", который позволяет молодым людям бесплатно посещать учреждения культуры, охватил уже каждого четвертого россиянина в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в понедельник, 18 июля, на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства заявил, что это "хороший прогресс". Путин отметил, что "культура стала доступнее и в цифровом формате, в цифровом пространстве: работают виртуальные музеи и концертные залы, национальная электронная библиотека".

Вопросы доступности учреждений культуры постоянно "поднимаются на разных уровнях", рассказал российский лидер. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме было объявлено о расширении программ по капитальному ремонту сельских библиотек и домов культуры, а также региональных театров и музеев, сообщает ТАСС.

С 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" был увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей в год, из которых до 2 тысяч рублей можно потратить на посещение кинотеатров. Программа "Пушкинская карта" будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки.

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