В Италии назвали ошибкой покупку футболиста из России

Форвард перешел в стан "Фиорентины" в январе 2021 года

Спортивный директор итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Даниэле Праде высказался по поводу приобретения российского нападающего Александра Кокорина.

Форвард перешел в стан "фиалок" в январе 2021 года.

"Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру на себя ответственность. Но реальность такова, что в последнее время он играет хорошо и поэтому и хотим его еще оценить", - цитирует Праде портал Fiorentina.it.

За "Фиорентину" Кокорин провел 11 неполных матчей, не отметившись результативными действиями. До этого нападающий выступал за "Спартак", "Сочи", "Зенит" и "Динамо".

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