За год в России дополнительно уберут 17 несанкционированных свалок

А до конца 2023 года - не менее 111

Президент России Владимир Путин отметил в ходе заседания в понедельник, что в сфере экологии в стране делается немало.

"Рекультивируются несанкционированные свалки в Татарстане, Чувашии, Ставрополье, в Омской, Рязанской, Тульской и других областях. В этом году будет убрано еще 17 таких свалок. А до конца 2023 года - не менее 111", - уточнил глава государства (цитата по РИА "Новости").

Граждане остро поставили вопрос наличия несанкционированных свалок во время одной из прямых линий, напомнил президент.

Как уточнил Путин, ярким примером успешной работы является свалка в Челябинске, которая была самой большой в черте городов, а после рекультивации стала городским пространством.

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