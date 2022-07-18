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Странам Европы приходится отбирать топливо из хранилищ

18:15
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Это вынужденная мера

"Газпром" зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Об этом говорится в информационном сообщении холдинга. Его глава Алексей Миллер ранее говорил, что восточная программа "Газпрома" ускорена и будет продолжать нарастать. Ну а в Европе вынуждены отбирать топливо из хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок углеводородов из России.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина

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