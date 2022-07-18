"Давняя мечта": дети из Донбасса приехали в "Артек"

Восьмая смена посвящена международной дружбе

В "Артеке" встречают школьников из освобожденных территорий Украины. Восьмую международную смену в знаменитом лагере решено посвятить детской дипломатии и дружбе. Экскурсии, выставки, мастер-классы - три недели новых впечатлений должны помочь детям забыть пережитые беды и наконец по-настоящему отдохнуть.

Пологий Аю-Даг и острые Адалары – пейзаж, которым восхищался еще Пушкин, дети запомнят на всю жизнь. Многие из них – впервые на Южном Берегу Крыма.

"Это была моя давняя мечта, но мы не могли попасть из-за того, что в Украине запрещают ездить в "Артек". Мама моя ездила в "Артек", тетя, и когда мама об этом узнала, что у нас есть такая возможность – она была очень рада, как и я", - рассказала Анастасия Кириченко.

Оля победила в конкурсе поэтов. Написала стих на День Победы и получила путевку. Представить такое еще полгода назад было бы невозможно. В Херсоне, как и на всей Украине, пытались переписать историю.

"День Победы запретили, за красные флаги и георгиевские чуть ли не избивали, ветеранов обливали зеленкой. У нас в школе очень все запрещено было, детей угнетали, которые были хотя бы немного не за украинскую власть", - говорит Ольга Малько.

Сейчас Оля может, не боясь, выражать свое мнение среди сверстников, исполнить мечту – увидеть, где отдыхали пионеры-герои.

"Дети из Советского Союза, они герои Великой Отечественной войны, и мне очень хочется увидеть мемориальную табличку, на которой написаны их имена – это мои кумиры, которым я стараюсь подражать с детства", - сказала Ольга.

Егор из Брянки – это в Луганской народной республике. Он просил не спрашивать о боевых действиях и обстрелах с украинской стороны, которые длились 8 лет. Тяжело вспоминать. Парень отличник, участвовал в олимпиадах по русскому и литературе, истории и математике – так и попал в "Артек".

"Радовался очень, потому что это национальный лагерь. Он очень хороший, красивый и я хочу еще побывать в других лагерях, кроме морского", - рассказал Егор.

В "Артек" приехали 200 детей из Луганской народной республики и 110 - из Херсонской и Запорожской областей. Три недели они будут учиться морскому делу и ходить в походы.

Восьмая смена "Артека" посвящена международной дружбе. Лагерь славится детской дипломатией, вот и в этот раз сюда приехали представители 20 государств. Для них это уникальный шанс не только отдохнуть в Крыму и насладится красотами полуострова, но и завести друзей.

Дети из Донецкой и Луганской народных республик есть и среди финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена". Накануне состоялось торжественное открытие, впереди 4 дня творческих мастер-классов, дискуссий и встреч с именитыми наставниками.

"Я с 10 лет мечтала в "Артеке" побывать и вот в этом году это осуществилось благодаря "Большой Перемене". Я очень рада этому. Это место, где можно приобрести много друзей. Это большие возможности и Артек - это восхитительное место", - говорит Анастасия Бабенко.

Победители отправятся в "Путешествие мечты" через всю страну из Санкт-Петербурга во Владивосток – с остановками в крупных городах России. А лучшие среди иностранных участников получат возможность поступить в вузы России.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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