Три человека погибли в канализационной яме в Белгородской области

Организована доследственная проверка

В Белгородской области в канализационной яме частного дома погибли три человека, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Как уточняется в сообщении, 17 июля 46-летний житель села Малакеево Вейделевского района чистил канализационную яму у себя в домовладении, потерял сознание и упал в нее.

"Это увидела его 58-летняя теща и пыталась помочь - и тоже упала. Супруга погибшего обратилась к 60-летнему соседу, который при попытке оказать помощь находящимся в яме людям также потерял сознание и упал в нее", - добавили в СК.

Организована доследственная проверка.

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