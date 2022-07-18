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Помощник Путина рассказал об отношениях России и Ирана

16:24
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Тегеран остается важным партнером Москвы

Помощник президента России Юрий Ушаков оценил отношения Москвы и Тегерана.

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"Иран - важный партнёр России, отношения носят дружественный характер, имеют многовековую историю, развиваются весьма эффективно по самому широкому кругу направлений", - сказал он.

Как добавил Ушаков, стороны намерены вывести сотрудничество на новый уровень.

"На этот счет готовится новый межгосударственный договор", - заключил помощник главы государства.

19 июля Владимир Путин прилетит в Тегеран, где проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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