Помощник Путина рассказал об отношениях России и Ирана

Тегеран остается важным партнером Москвы

Помощник президента России Юрий Ушаков оценил отношения Москвы и Тегерана.

"Иран - важный партнёр России, отношения носят дружественный характер, имеют многовековую историю, развиваются весьма эффективно по самому широкому кругу направлений", - сказал он.

Как добавил Ушаков, стороны намерены вывести сотрудничество на новый уровень.

"На этот счет готовится новый межгосударственный договор", - заключил помощник главы государства.

19 июля Владимир Путин прилетит в Тегеран, где проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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