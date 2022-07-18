Помощник Путина рассказал об отношениях России и Ирана

Тегеран остается важным партнером Москвы
Помощник президента России Юрий Ушаков оценил отношения Москвы и Тегерана.
"Иран - важный партнёр России, отношения носят дружественный характер, имеют многовековую историю, развиваются весьма эффективно по самому широкому кругу направлений", - сказал он.
Как добавил Ушаков, стороны намерены вывести сотрудничество на новый уровень.
"На этот счет готовится новый межгосударственный договор", - заключил помощник главы государства.
19 июля Владимир Путин прилетит в Тегеран, где проведет переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"