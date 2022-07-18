В Москве могут создать кластер по производству отечественных электромобилей

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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица по поручению президента работает по целому ряду направлений в области научно-технологического развития. В частности, город активно помогает созданию технологической долины Воробьёвы горы. Мэр предложил создавать в регионах кластеры по разным направлениям.

"Задачи, которые стоят перед страной по тем или иным направлениям технологического развития, на мой взгляд, помимо усилий предприятий, частного бизнеса, правительства, министерств и ведомств, можно было бы включить в эту работу и регионы. Можно было бы на базе регионов создавать технологические кластеры по определённым направлениям - по которым в регионе есть кадры, опыт, технологии и ресурсы. Например, в Москве можно сделать несколько таких площадок, например, по созданию отечественного электромобиля. С учетом того, что мы имеем в своей собственности современный завод "Москвич", опыт в этой работе, то мы бы могли заняться эти вопросом, активно помогая в его развитии", - заявил Собянин.

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