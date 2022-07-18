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ЕС согласовал седьмой пакет антироссийских санкций

16:51
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Об этом сообщили в МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД Евросоюза согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, передает РБК.

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Уточняется, что ограничения введут в отношении 48 физических лиц (один из вице-премьеров и региональные политики) и девяти организаций.

Кроме того, новые санкции будут включать запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения, ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит.

При этом новые ограничения не затрагивают поставки энергоносителей и "Газпромбанк".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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