Власти страны сослались на Женевскую и Гаагскую конвенции

Как написала в понедельник газета Tages Anzeiger, в мае власти Швейцарии получили запрос от НАТО о принятии на лечение пострадавших на Украине военных и гражданских.

"МИД занимался международно-правовыми последствиями этого вопроса. Разъяснения заняли три недели. В середине июня МИД написал обращение к другим ведомствам, в котором говорилось, что он отказывает в приеме по юридическим и практическим причинам", - уточняется в публикации.

Там также говорится, что ведомство сослалось на Женевские конвенции 1949 года и Гаагскую конвенцию 1907 года, согласно которым лечащие военных нейтральные государства должны сделать так, чтобы после выздоровления они не могли вновь принимать участие в военных действиях. Швейцарские власти сочли, что в нынешних условиях обеспечить выполнение данного требования невозможно.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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