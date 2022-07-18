ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Швейцария отказалась лечить раненых с Украины

17:13
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Власти страны сослались на Женевскую и Гаагскую конвенции

Как написала в понедельник газета Tages Anzeiger, в мае власти Швейцарии получили запрос от НАТО о принятии на лечение пострадавших на Украине военных и гражданских.

FT: у Европы из-за Украины заканчиваются запасы оружия
Песков назвал условие завершения спецоперации на Украине

"МИД занимался международно-правовыми последствиями этого вопроса. Разъяснения заняли три недели. В середине июня МИД написал обращение к другим ведомствам, в котором говорилось, что он отказывает в приеме по юридическим и практическим причинам", - уточняется в публикации.

Там также говорится, что ведомство сослалось на Женевские конвенции 1949 года и Гаагскую конвенцию 1907 года, согласно которым лечащие военных нейтральные государства должны сделать так, чтобы после выздоровления они не могли вновь принимать участие в военных действиях. Швейцарские власти сочли, что в нынешних условиях обеспечить выполнение данного требования невозможно.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Раненый военнослужащий ВСУ
Раненый военнослужащий ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.