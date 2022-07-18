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Ушаков: условия для переговоров России и Украины теперь совершенно иные

17:29
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Диалог был прерван по инициативе Киева

Помощник президента России Юрий Ушаков оценил шансы на возобновление мирных переговоров между Москвой и Киевом.

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"Они были прерваны после принципиальной договоренности относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Ушаков, если переговоры будут возобновляться, "то уже условия совершенно иные".

По словам помощника президента, пока что никакой заинтересованности как со стороны Киева, так и со стороны Запада не просматривается.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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