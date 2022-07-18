Более трех тысяч жителей Крыма остались без света

Восстановительные работы продолжаются

Как сообщили в "Крымэнерго", 18 июля работники сторонней организации повредили две воздушные линии 35 кВ, что привело к отключению подстанций 35 кВ "Трудовая" и "Донская".

"Без энергоснабжения остались 3240 абонентов ГУП РК "Крымэнерго" в 19 населенных пунктах Симферопольского района", - добавили в компании.

Уточняется, что отключенная нагрузка составила 4,1 МВт.

В настоящее время восстановительные работы продолжаются.

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