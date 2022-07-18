Глава Минобрнауки указал на слабую эффективность аспирантуры

В 2021 году выпуск аспирантов составил 14,3 тысячи

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что эффективность российской аспирантуры "оставляет желать лучшего".

"В 2021 году выпуск аспирантов составил 14,3 тысячи, из них только 10,5% защитили диссертации в период подготовки. Это все-таки лучше, чем в 2019 году, там было 8,9%, но явно недостаточно для обеспечения экономики научными кадрами", - добавил глава Минобрнауки (цитата по "Интерфаксу").

Как уточнил Фальков, в 2022 году число бюджетных мест в аспирантуре для молодых ученых увеличено с 16,5 тысячи до 17,5 тысячи мест.

"В первую очередь, наблюдается рост приема на инженерные, технические специальности, а также математические и естественные направления", - сказал министр.

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