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Стивен Кинг рассказал пранкерам, что думает о Трампе и Зеленском

18:29
  • понедельник
  • 18 июля 2022

С писателем пообщались Вован и Лексус

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли американского писателя-фантаста Стивена Кинга, представившись президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров от имени Зеленского обратились к писателю и высказали опасение, что Трамп может снова стать главой государства.

"Нет, все в этой стране устали от Дональда Трампа... Как лидер он был ленивый и некомпетентный", - приводит РИА Новости слова Кинга.

Писатель также назвал Зеленского "великим человеком". "У всех людей есть недостатки. Мы люди, есть вещи, которые мы делаем. Иногда это выбор из двух зол", - сказал он.

Кроме того, Стивен Кинг в интервью пранкерам пообещал дать Зеленскому роль в новом фильме.

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