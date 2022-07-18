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Две базы ВВС Британии вышли из строя из-за жары

18:31
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Под воздействием солнца асфальтовое покрытие полосы становится липким

Как сообщил со ссылкой на источники в армии телеканал Sky News, в результате размягчения взлетно-посадочной полосы была приостановлена деятельность базы ВВС "Крануэлл" в графстве Линкольншир и "Брайз-Нортон" в Оксфордшире.

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Уточняется, что если под воздействием солнца асфальтовое покрытие полосы становится липким, то считаться безопасной она не может.

Источник добавил, что британские власти начали разработку плана действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы не допустить возможного срыва военных операций из-за климатических условий.

Во вторник температура воздуха в Британии может подняться до 40 градусов, тем самым побив абсолютный температурный рекорд.

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