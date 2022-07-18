Киевский режим дал американской компании доступ ко всем устройствам связи на Украине

Министерство иностранных дел России заявило в понедельник, что компания Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо "цифрового суверенитета".

"Прикрываясь обещаниями помочь в укреплении безопасности, Центр анализа угроз Microsoft убедил украинские органы власти предоставить удаленный доступ к их сетям. В частности - через задействование свойства "контролируемый доступ к папке" в приложении для защиты от киберугроз Microsoft Defender", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД добавили, что киевский режим дал американской компании доступ ко всем устройствам связи на Украине.

"Предоставил ей инструменты для слежки, провокаций, осуществления компьютерных атак "под чужим флагом". Судя по всему, пресловутая "ИТ-армия Украины", которая продолжает хвалиться взломами серверов в России, - тоже дело рук Microsoft", - заключили в МИД.

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