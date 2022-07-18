Путин провел заседание совета по нацпроектам. Главное

Президент поставил ряд важных задач

Снижение уровня бедности, программы по борьбе с хроническими заболеваниями, перевод большинства госуслуг в электронный формат, создание инновационных продуктов. Владимир Путин провел сегодня заседание совета по нацпроектам. Президент поставил ряд задач в социальной и экономической сферах. Одна из них - активное привлечение отечественного капитала в сферу высоких технологий. Владимир Путин подчеркнул - Западу не удастся политикой санкций остановить развитие России.

Нацпроекты охватывают все сферы жизни: от экологии до высоких технологий. Владимир Путин начал с главной национальной цели - улучшения материального положения россиян. Основная цель - снижение бедности - достигается. С 2017 года число россиян, находящихся в сложной экономической ситуации, снизилось на 2%. Хотя президент и отметил: темпы недостаточны. А потому поставлена задача: несмотря на инфляцию и масштабное внешнее давление, продолжать снижать не только уровень бедности, но и неравенства.

"Для этого реализуется целый комплекс мер. Так, с 1 июня этого года мы провели индексацию пенсий и прожиточного минимума на дополнительные десять процентов. Таким образом, в настоящее время они на 19,5 процента выше уровня прошлого года. Существенно расширили охват нашей системой мер поддержки семей с детьми. Теперь на ежемесячные выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи – начиная с беременности мамы и до достижения ребёнком 17 лет", - отметил Путин.

Реализации нацпроектов не помешала пандемия. Не остановят и санкции. Из запланированных 1300 новых школ построено больше половины. Почти полностью решена проблема с детскими садами. Прошлый год стал самым успешным и для жилищного строительства: введено почти 93 миллиона квадратных метров жилья.

Смертность снизилась до допандемийного уровня, а продолжительность жизни превысила 73 года. Но для того, чтобы все социальные проекты и дальше могли претворяться в жизнь, нужна сильная экономика. А ее устойчивость и конкурентоспособность в современном мире в немалой степени зависит от технологий.

"Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам – к тому, что уже приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства. Вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России. Понятно, что это огромный вызов для нашей страны. Но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетия назад. Конечно, нет. Сложная задача, прекрасно мы все отдаем себе в этом отчет. Ясно, что мы не можем оторвано от всего мира развиваться, но так и не будет: в современном мире невозможно все так, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор – это просто невозможно", - сказал Путин.

Владимир Путин призвал перезапустить работу по развитию сквозных технологий. О них глава государства упоминал еще в 16-м году в послании к Федеральному собранию как об одном из приоритетов научно-технического развития страны. Под сквозными поднимают перспективные технологии, которые радикально меняют ситуацию на существующих рынках или способствуют формированию новых. Это и искусственный интеллект, и беспроводные связи, новые портативные источники энергии, квантовые коммуникации, композиционные материалы и многое другое. К реализации подобных проектов подключились крупные госкорпорации, но далеко не всем есть чем похвастаться.

"Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех", – я знаю, там сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, ещё что-то, но я просто констатирую сам факт того, что происходит, – в том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей, а проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году", - заявил Путин.

Глава Минфина отметил: последние 3 года государство на финансирование высокотехнологичных проектов выделяет по 30 миллиардов рублей в год. Плюс, целый ряд льгот и преференций. Но этого мало.

Глава Минфина предложил продлить еще на пять лет льготы для инвестиций в бумаги российских высокотехнологичных компаний. И получил в этом поддержку Центробанка.

При этом глава государства отдельно выделил сферу, где уже все есть: и технологии, и схема отлажена. А граждане все равно жалуются. Электронная запись к врачу и получение рецептов онлайн. Теоретически есть. По факту только 20 процентам из опрошенных пациентов удается осуществить на практике. И то преимущественно в столице. Мэр Москвы, который тоже принял участие в работе заседания, предложил создавать в регионах кластеры по разным направлениям. У мегаполиса имеется успешный опыт.

"Задачи, которые стоят перед страной по тем или иным направлениям технологического развития, на мой взгляд, помимо усилий предприятий, частного бизнеса, правительства, министерств и ведомств, можно было бы включить в эту работу и регионы. Можно было бы на базе регионов создавать технологические кластеры по определённым направлениям - по которым в регионе есть кадры, опыт, технологии и ресурсы. Например, в Москве можно сделать несколько таких площадок, например, по созданию отечественного электромобиля. С учетом того, что мы имеем в своей собственности современный завод "Москвич", опыт в этой работе, то мы бы могли заняться эти вопросом, активно помогая в его развитии", - заявил Собянин.

Владимир Путин поручил председателю правительства взять реализацию высокотехнологичных направлений на особый контроль. И закрепить за каждым направлением ответственного в ранге вице-премьера. "Грядка", как выразился президент, уже намечена для всех.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"