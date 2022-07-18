Нарышкин: Запад стремится сохранить несправедливый миропорядок

Страны СНГ чувствуют себя уверенно в сложных обстоятельствах

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что сегодня человечество находится на сложном и остром этапе переформатирования миропорядка в многополярность.

"Те политические силы, это прежде всего и тоталитарно-либеральные режимы Запада, которые считали прежний мир своей вотчиной, делают все для того, чтобы сохранить существующий несправедливый миропорядок, и для этого готовы пойти на все, и в том числе на дестабилизацию ситуации в самых разных регионах мира", - подчеркнул глава СВР (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что страны СНГ чувствуют себя более уверенно, потому что в этом пространстве действуют интеграционные структуры, в частности - ЕАЭС и ОДКБ".

"Все эти структуры были построены, созданы с учетом интересов всех государств, в них входящих. В этой связи такие интеграционные защитные инструменты являются хорошей гарантией для сохранения стабильности и безопасности", - заключил Нарышкин.

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