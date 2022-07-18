Европа столкнулась с экстремальной погодой

Жара не спадает

Жаркая погода, установившаяся в Европе, ознаменовалась температурными рекордами более чем в десятке городов Франции. Воздух прогрелся до 42 градусов. Африканская жара постепенно продвигается на север континента.

35 плюс, и даже еще выше - сколько там градусов по Цельсию, с тревогой сейчас наблюдают жители Европы. Метеоновости в топе просмотров. Британские синоптики экстренно выпустили красное, самое серьезное предупреждение о погодной опасности. Некогда Туманный Альбион как минимум понедельник-вторник будет жить в 40-градусной жаре.

Из-за температурных рекордов часть поездов отменили - под палящим солнцем пути могут деформироваться. Железнодорожные рабочие на всякий случае кое-где покрасили рельсы в белый цвет - чтобы отражали тепло. Плотные пиджаки, брюки английским ученикам можно оставить дома - вместо школьной формы детям официально разрешили приходить в физкультурных шортах и футболках.

В Италии средиземноморская жара принесла с собой засуху. Местное правительство уже объявило чрезвычайное положение в пяти регионах страны. В окрестностях Рима регистрируют сотню пожаров в сутки. Тибр - главная водная артерия столицы, по которой когда-то ходили суда - сейчас катастрофически обмелел.

Горит Португалия - там пожары уничтожили 30 тысяч гектаров леса. Пылает Франция - на юго-западе страны пришлось эвакуировать больше 14 тысяч человек. В популярной среди туристов Жиронде вывезли из кемпингов даже охранников. И ситуация, предупреждают спасатели, остается весьма опасной. Пожары сопровождаются порывистым ветром. Огонь стремительно захватывает себе новые и новые территории. От пылающих лесов и полей с юга до севера задыхается Испания.

В понедельник, у городка Сенабрия пассажиры поезда оказались заблокированными - огонь пылал прямо под окнами. Всего же в стране эвакуированы больше 700 человек.

Жара в Европе, по прогнозам синоптиков, на этой неделе точно не уйдёт. Спасительных дождей пока не ожидается.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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