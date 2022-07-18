РКН составил протокол в отношении Delivery Club

Компании грозит штраф
Роскомнадзор сообщил о выявленных нарушениях законодательства в сфере персональных данных со стороны компании Delivery Club.
"В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП", - уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).
Delivery Club грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в Сеть утекла базы с личными данными курьеров "Яндекс.Еды" и Delivery Club. Там значились в том числе имена, адреса электронной почты и номера телефонов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"