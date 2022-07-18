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РКН составил протокол в отношении Delivery Club

19:49
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Компании грозит штраф

Роскомнадзор сообщил о выявленных нарушениях законодательства в сфере персональных данных со стороны компании Delivery Club.

В Delivery Club объяснили сообщения об утечке данных компании
"Яндекс" прокомментировал информацию о новой утечке

"В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП", - уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Delivery Club грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Сеть утекла базы с личными данными курьеров "Яндекс.Еды" и Delivery Club. Там значились в том числе имена, адреса электронной почты и номера телефонов.

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