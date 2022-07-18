Украинские военные ударили по ГЭС в Новой Каховке

Работают экстренные службы

Украинские войска в понедельник вечером усилили обстрел населённых пунктов Донбасса. в Херсонской области ракетному удару со стороны ВСУ подверглась территория ГЭС в Новой Каховке - поврежден газопровод, но важные элементы станции уцелели, энергоснабжение не остановлено.

"Было очередное вражеское нападение. Это был ракетный обстрел украинскими войсками ГЭС Новой Каховки", - сообщил РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев. Отмечается, что на месте в настоящий момент работают экстренные службы.

В четверг, 14 июля, несколько сотен жителей Новой Каховки обратились к властям за помощью в восстановлении жилья. Последние обстрелы со стороны ВСУ разрушили почти половину города.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"