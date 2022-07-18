ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Деятельность Байдена не одобряют жители 44 штатов США

20:28
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Все еще доверяют главе Белого дома Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, Мэриленд, Вермонт и Гавайи

Как показал опрос компании Morning Consult, на результаты которого ссылается ТАСС, большинство жителей 44 штатов из 50 в составе США скорее не одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента.

Байден по ошибке поблагодарил американских солдат за эгоизм
Байден привез из-за океана шлейф неудобных вопросов

Отмечено, что за второй квартал этого года в 27 штатах рейтинг одобрения Байдена снизился, в 23 штатах остался примерно на прежнем уровне.

Аналитики уточнили, что одобряет деятельность главы Белого дома большинство жителей штатов Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, Мэриленд, Вермонт и Гавайи.

Об уверенной поддержке деятельности Байдена заявили 17% американцев, не поддерживают его 43%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.