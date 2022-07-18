Деятельность Байдена не одобряют жители 44 штатов США

Все еще доверяют главе Белого дома Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, Мэриленд, Вермонт и Гавайи

Как показал опрос компании Morning Consult, на результаты которого ссылается ТАСС, большинство жителей 44 штатов из 50 в составе США скорее не одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента.

Отмечено, что за второй квартал этого года в 27 штатах рейтинг одобрения Байдена снизился, в 23 штатах остался примерно на прежнем уровне.

Аналитики уточнили, что одобряет деятельность главы Белого дома большинство жителей штатов Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, Мэриленд, Вермонт и Гавайи.

Об уверенной поддержке деятельности Байдена заявили 17% американцев, не поддерживают его 43%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"