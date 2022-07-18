Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа

Аффлек и Лопес поженились в Лас-Вегасе
Актриса и певица Дженнифер Лопес после свадьбы взяла себе фамилию мужа и стала Дженнифер Аффлек. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы сделали это. Любовь красива, добра и, как выясняется, терпелива", – прокомментировала Лопес 20-летний роман с Беном Аффлеком.
В понедельник стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в Лас-Вегасе. Пара приехала в часовню практически под закрытие.
В 2002 году актер и певица уже были помолвлены, однако свадьба тогда в итоге не состоялась.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"