Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа

Аффлек и Лопес поженились в Лас-Вегасе

Актриса и певица Дженнифер Лопес после свадьбы взяла себе фамилию мужа и стала Дженнифер Аффлек. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сделали это. Любовь красива, добра и, как выясняется, терпелива", – прокомментировала Лопес 20-летний роман с Беном Аффлеком.

В понедельник стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в Лас-Вегасе. Пара приехала в часовню практически под закрытие.

В 2002 году актер и певица уже были помолвлены, однако свадьба тогда в итоге не состоялась.

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