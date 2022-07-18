Австрия отказалась вступать в НАТО

Вена не намерена следовать примеру Швеции и Финляндии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО.

"Как заявил Нехаммер, Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российской агрессией на Украине пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО. Подобная дискуссия в Австрии "не ведется", подчеркнул канцлер", - сказано в публикации газеты Pravda.

Политик добавил, что Вена планирует инвестировать больше средств в собственную оборону, придерживается совместной политики ЕС в международной сфере.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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