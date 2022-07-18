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Представлен новый глава Запорожской области

21:26
  • понедельник
  • 18 июля 2022

Он поможет региону "интегрироваться в российские реалии"

Бывший вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов возглавил Запорожскую область, пишет РИА "Новости" со ссылкой на члена администрации региона Владимира Рогова.

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"Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области", - сказал он.

Как добавил Рогов, Кольцов поможет Запорожской области "интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что необходимо делать по российскому законодательству и правилам".

Кольцов родился в Череповце в 1973 году, окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, затем - Череповецкий государственный университет, в 2010-м получил в Академии народного хозяйства квалификацию "Мастер делового администрирования".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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