Представлен новый глава Запорожской области

Он поможет региону "интегрироваться в российские реалии"

Бывший вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов возглавил Запорожскую область, пишет РИА "Новости" со ссылкой на члена администрации региона Владимира Рогова.

"Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области", - сказал он.

Как добавил Рогов, Кольцов поможет Запорожской области "интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что необходимо делать по российскому законодательству и правилам".

Кольцов родился в Череповце в 1973 году, окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, затем - Череповецкий государственный университет, в 2010-м получил в Академии народного хозяйства квалификацию "Мастер делового администрирования".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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