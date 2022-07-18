ВСУ разместили во дворах Доброполья РСЗО и бронетехнику

Также националисты поджигают зерновые поля в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в понедельник, что Вооруженные силы и МЧС с начала спецоперации обнаружили и обезвредили более 66 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР.

Также сообщается, что ВСУ оборудовали в жилых домах Доброполья ДНР склады боеприпасов, во дворах разместили РСЗО и бронетехнику.

Кроме того, стало известно, что ВСУ совместно с боевиками поджигают зерновые поля в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях с помощью вертолетов и артиллерии.

За сутки в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины эвакуировали более 24 тысяч человек.

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