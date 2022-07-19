ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экономист Пикин: следующие санкции Запада будут беззубыми

09:12
  • вторник
  • 19 июля 2022

У зарубежных политиков закончилась фантазия, считает эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили европейское эмбарго на нефть и газ. Отказался ли ЕС от этой идеи окончательно? Почему на встрече министров финансов "Большой двадцатки" США не смогли убедить другие страны установить потолок цены на российскую нефть? На вопросы ведущего Матвея Шестакова ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Ничего нового по санкциям они уже не изобретут, фантазия закончилась. Следующие санкции будут беззубыми. Сейчас идет, наоборот, обсуждение не снять ли вообще санкции… "Газпром" остановил на ремонт "Северный поток", и европейцы молятся, чтобы он был запущен. Поэтому договорились вернуть турбину из Канады, однако это не значит, что газопровод сразу заработает. Напряжение только нарастает, мы видим это по ценам на газ", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Флаги США и ЕС
Флаги США и ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.