Экономист Пикин: следующие санкции Запада будут беззубыми

У зарубежных политиков закончилась фантазия, считает эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили европейское эмбарго на нефть и газ. Отказался ли ЕС от этой идеи окончательно? Почему на встрече министров финансов "Большой двадцатки" США не смогли убедить другие страны установить потолок цены на российскую нефть? На вопросы ведущего Матвея Шестакова ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Ничего нового по санкциям они уже не изобретут, фантазия закончилась. Следующие санкции будут беззубыми. Сейчас идет, наоборот, обсуждение не снять ли вообще санкции… "Газпром" остановил на ремонт "Северный поток", и европейцы молятся, чтобы он был запущен. Поэтому договорились вернуть турбину из Канады, однако это не значит, что газопровод сразу заработает. Напряжение только нарастает, мы видим это по ценам на газ", - сказал эксперт.

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