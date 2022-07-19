Минобороны рассказало о подвигах российских военных во время СВО

Отличились Андрей Медведев и Вадим Чыкай

В Минобороны рассказали о подвигах российских военнослужащих во время спецоперации по защите Донбасса.

Ефрейтор Андрей Медведев обнаружил укрепрайон противника и 20 радикалов, передал их координаты. Прицельным ударом нашей артиллерии враг был уничтожен. Позже при освобождении населенного пункта Андрей ликвидировал вражеский автомобиль с минометом и два наблюдательных поста.

Сержант Вадим Чыкай в лесополосе вступил в бой с украинскими диверсантами. Он умело руководил действиями своих подчиненных, а также спас раненого товарища. Вражеская группа была полностью уничтожена.

Танковая рота капитана Владислава Селиверстова атаковала аэродром, занимаемый радикалами, и с ходу прорвала оборону боевиков. В ходе прицельного огня наших танкистов ликвидированы 3 единицы боевой техники и 10 неонацистов.

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