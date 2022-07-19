Госдеп пригрозил Китаю последствиями за обход антироссийских санкций

Попытки помочь Москве дорого обойдутся Пекину, заявили в ведомстве

Возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину. С таким заявлением выступил в понедельник, 18 июля, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Американский чиновник сообщил, что глава Госдепа Энтони Блинкен высказал эту позицию на встрече с главой МИД КНР Ван И.

В Госдепе признали, что не видят, чтобы Китай был вовлечен в какой-либо систематический обход санкций против России или в предоставление Москве продукции военного назначения. Однако "мы будем очень внимательно следить".

Любая помощь со стороны Китая России в обходе "беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся", заверил Прайс. По его словам, последствия вероятны "не только со стороны США — мы работаем с десятками стран по всему миру", сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР не является стороной украинского конфликта, однако не собирается сидеть сложа руки и пассивно ждать. Глава МИД Китая подчеркнул, что Пекин "всегда непоколебимо и настойчиво" выступала за мирный процесс и урегулирование конфликта путем переговоров. Однако КНР не собирается "подливать масла в огонь" какими-либо действиями со своей стороны.

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