Минобороны показало удары гаубиц "Мста-Б" по ВСУ

Цели успешно поражены - это техника, огневые средства, а также замаскированные оборонительные сооружения

Кадры работы боевых расчетов артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск опубликовало наше Минобороны.

Военнослужащие ВДВ ведут огонь из гаубичных орудий "Мста-Б". Цели успешно поражены - это техника, огневые средства, а также замаскированные оборонительные сооружения ВСУ. В ходе спецоперации по защите Донбасса дальнобойная артиллерия эффективно поддерживает пехотные подразделения, наносит удары по укрепрайонам националистов.

"Мста-Б" - это буксируемое орудие 152-го калибра, предназначенное для поражения живой силы, огневых средств противника на дальности до 30 километров. При прямом попадании в танк оно может его перевернуть, а также полностью уничтожить. При прямом попадании в дот оно его разрушит. Соответственно огневая мощь орудия очень большая и эффективная", - заявил Денис, командир артиллерийской батареи.

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