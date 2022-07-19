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ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на 500 млн евро

08:13
  • вторник
  • 19 июля 2022

Общая сумма такой помощи составила 2,5 млрд евро

Евросоюз согласовал пятый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран-участников. Решение будет принято в ближайшие дни. Общий объем средств, выделенных Киеву, достигнет двух с половиной миллиардов евро.

СМИ сообщают о том, что из-за снабжения Украины в ЕС начинают заканчиваться запасы тяжелого вооружения. В частности, речь идет о танках, РСЗО, а также об артиллерийских системах.

В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что накачка Киева оружием затягивает конфликт и не ведет к дипломатическому разрешению ситуации.

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