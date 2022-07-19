В России рассказали об очереди на переговоры с Лавровым на G20

Однако не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию

На министерской встрече “Большой двадцатки" (G20) на острове Бали не было речи об изоляции России, а на двусторонние переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран. Об этом во вторник, 19 июля, рассказала российский посол в Индонезии Людмила Воробьева, которая принимала участие в мероприятии.

По словам дипломата, члены G20, которые не входят в "Большую семерку", в том числе Индонезия, "готовы слушать и услышать" позицию России. Это было очевидно и во время личных встреч Лаврова.

Воробьева подчеркнула, что "ни о какой изоляции России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график".

Партнеры по G20 демонстрируют конструктивную позицию "в отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать", с их стороны не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию, цитирует посла РИА Новости.

После того, как на дебатах претендующая на пост главы британского правительства министр иностранных дел Лиз Трасс заявила о том, что на G20 была готова "осадить" главу МИД России Сергея Лаврова, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о фиаско Лиз Трасс в Москве, а также указала на ее недоразвитые "осаждалки" и "вызывалки".

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