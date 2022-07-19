Bloomberg: Европа не сможет восстановить запасы газа из-за жары

Новая волна жары станет второй за последний месяц в Западной Европе

Из-за аномальной жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим "штормом" раньше, чем это предполагалось. К такому выводу пришли аналитики компании Rystad Energy.

Как пишет Bloomberg, температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Это нагнетает спрос на использование энергии для охлаждения и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ.

Такое повышение температуры воздуха помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы, полагают эксперты. Уровень газа в европейских хранилищах остается ниже нормы для этого времени года.

В итоге "регион будет недостаточно подготовлен к хаосу", которым обернется энергетический "шторм", заключили аналитики.

Ранее сообщалось, что жаркая погода, установившаяся в Европе, ознаменовалась температурными рекордами более чем в десятке городов Франции. Воздух прогрелся до 42 градусов. Африканская жара постепенно продвигается на север континента.

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