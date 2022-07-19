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Посольство России опровергло утверждения США об изоляции Москвы

08:19
  • вторник
  • 19 июля 2022

Это попытки выдать желаемое за действительное

Утверждения Госдепартамента о якобы международной изоляции России являются попыткой выдать желаемое за действительное и напоминает сеанс самогипноза. Такое заявление сделало в понедельник, 18 июля, посольство Российской Федерации в США.
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В заявлении дипмиссии в ее Telegram-канале обратили внимание на слова представителей Госдепа о том, что Россия якобы "оказалась отрезанной от остального мира в экономическом, политическом, культурном и дипломатическом отношении".

Однако "российское руководство активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира. Даже на Западе все чаще говорят о безальтернативности диалога с Россией для решения глобальных проблем", заявили в посольстве.

Вместо того, чтобы признать невозможность "отменить Россию", в Соединенных Штатах предпочитают тешить себя иллюзиями в стремлении убедить граждан США в оправданности антироссийского курса и нелегитимных западных санкций, которые оборачиваются крупными издержками для их инициаторов, подчеркнули в дипломатической миссии.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США должны сохранять лидерство в регионе, при этом делать это так, чтобы "не создать вакуум, который заполнят Китай или Россия в ущерб интересам как США, так и Израиля или многих других стран".

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