В Думу внесут законопроект о единой социальной дисконтной карте

Такая карта обеспечит скидки на товары, лекарства и услуги

В России необходимо предоставлять социально незащищенным категориям граждан единую социальную дисконтную карту С такой инициативой выступила группа депутатов и сенаторов, законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Поправки в законодательство направлены на оказание адресной государственной социальной помощи в виде предоставления единой социальной дисконтной карты, позволяющей получить скидку на товары, лекарственные препараты и услуги.

Такую карту предлагается выдавать проживающим в России малоимущим семьям и одиноким гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе.

Также право на такую карту могут предоставить гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

По задумке авторов поправок, единая социальная дисконтная карта должна быть бессрочной, действовать на всей территории России и выдаваться на основании заявления гражданина, имеющего право на ее получение, сообщает RT.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на стратегической сессии по социальным вопросам, что принципиальной задачей властей страны сегодня является поддержка рождаемости. По словам главы кабмина, необходимо проработать дополнительные меры помощи гражданам и семьям.

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