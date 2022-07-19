ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган пригрозил заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО

09:37
  • вторник
  • 19 июля 2022

Президент пойдет на такой шаг, если Стокгольм и Хельсинки не выполнят условия меморандума, подписанного с Анкарой

Турция может снова заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, на такой шаг он пойдет, если Стокгольм и Хельсинки не выполнят условия меморандума, подписанного с Анкарой в конце июня.

Документ предусматривает налаживание сотрудничества в борьбе с терроризмом. Это касается рабочей партии Курдистана и организации ФЕТО, запрещенных в Турции. Анкара настаивает на экстрадиции членов формирований из двух скандинавских стран. Швеция пообещала выслать 70 человек. Однако Финляндия пока не приступила к выполнению условий для вступления в альянс.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.