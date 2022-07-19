Эрдоган пригрозил заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент пойдет на такой шаг, если Стокгольм и Хельсинки не выполнят условия меморандума, подписанного с Анкарой

Турция может снова заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, на такой шаг он пойдет, если Стокгольм и Хельсинки не выполнят условия меморандума, подписанного с Анкарой в конце июня.

Документ предусматривает налаживание сотрудничества в борьбе с терроризмом. Это касается рабочей партии Курдистана и организации ФЕТО, запрещенных в Турции. Анкара настаивает на экстрадиции членов формирований из двух скандинавских стран. Швеция пообещала выслать 70 человек. Однако Финляндия пока не приступила к выполнению условий для вступления в альянс.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"