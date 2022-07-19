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В Приморье устраняют последствия мощных ливней

09:55
  • вторник
  • 19 июля 2022

Стихия бушевала в регионе в течение нескольких дней

В Приморском крае устраняют последствия мощных ливней. Стихия бушевала в регионе в течение нескольких дней - подтоплено более 500 приусадебных участков и 18 жилых домов, повреждены мосты.

В ряде районов введен режим ЧС. Сейчас в целом отмечается спад воды. В Уссурийском городском округе спасатели наладили лодочную переправу к оказавшемуся в изоляции селу Кугуки. А из затопленных зданий откачивают грунтовые воды. В пункте временного размещения остаются четыре человека, их обеспечили горячим питаниемю Аварийно-восстановительные работы также ведут в Ольгинском районе. Всего задействованы 120 человек, 35 единиц техники и 6 плавсредств.

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