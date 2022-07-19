Собянин рассказал о благоустройстве районов Люблино и Марьино

С каждым годом эти районы будут становиться уютнее и комфортнее

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о благоустройстве столичных районов Люблино и Марьино. Он напомнил, что первый – это бывший город, вошедший в черту Москвы больше 60 лет назад, а второй построен с нуля в 90-е годы.

"Разная история, разная застройка, разные традиции. Но в то же время – множество общих проблем, которые мы решаем последние годы. Ахиллесовой пятой юго-востока традиционно считалась экология. Неприятные запахи Курьяновских очистных сооружений и НПЗ, действительно, изрядно действовали на нервы", - написал мэр.

Комплексная модернизация обоих объектов началась в 2011 году. Первичные отстойники, каналы и другие сооружения Курьяновских очистных сооружений были перекрыты специальными крышками и оборудованы газоочистными установками, а НПЗ сократил воздействие на окружающую природную среду примерно в 4 раза.

"Теперь неприятные запахи гораздо меньше беспокоят людей. Хотя, конечно, борьба за чистый воздух носит постоянный характер. Мы внимательно следим, чтобы предприятия, работающие в этих районах, не нарушали экологических норм", - заверил Собянин.

Также мэр затронул тему транспортной доступности районов. По его словам, Люблино и Марьино неплохо обеспечены метро. Новых станций в этих районах не строят, но в следующем году будет открыт юго-восточный участок Большой кольцевой линии. Кроме того, на на юго-восток пришло наземное метро. Так, на линии МЦД-2 пассажиров принимают станции "Люблино", "Депо", "Перерва" и "Курьяново".

Реконструирована и дорожная сеть. В частности, был реконструирован перекресток Люблинской улицы и Волгоградского проспекта. На противоположном конце Люблинской улицы провели капитальный ремонт Братеевского моста и реконструкцию Бесединской развязки.

"Стало проще выезжать и на МКАД. Но главные дорожные проекты для Марьино и Люблино – еще впереди. Это Юго-Восточная хорда (Московский скоростной диаметр) и Южная рокада с развязкой на МКАД. А также дублер Люблинской улицы от ТТК до транспортной развязки в районе пересечения с Юго-Восточной хордой", - написал Собянин.

Рассказал мэр и о благоустройстве парков и скверов, больниц, детских садов, досуговых центров, а также о программе реновации в этих районах.

"В районе подлежат расселению 152 дома, в которых проживает 29,7 тыс. москвичей. Программа набрала хороший ход. Подобрано 18 стартовых площадок. Жители 30 пятиэтажек уже переехали либо переселяются в 9 новостроек", - рассказал Сергей Собянин.

В заключение мэр подчеркнул, что Люблино и Марьино с каждым годом будут становиться уютнее и комфортнее для повседневной жизни москвичей.

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