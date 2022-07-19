Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Артёма Ковынева

У Артема - острый билинейный лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение 14-летнего Артёма Ковынева. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У мальчика - рак, острый билинейный лейкоз. Ситуация осложняется тем, что сейчас Артем фактически не может ходить. На фоне болезни у него случилось кровоизлияние в позвоночнике, отказали ноги. Сейчас он проходит лечение в Москве. Но чтобы справиться с осложнениями и поставить мальчика на ноги, необходимы препараты стоимостью больше шести миллионов рублей.

Слова благодарности от родителей:

"Огромное вам спасибо от нас за то, что вы протянули тысячи рук помощи в нашей беде! Мы благодарим каждого, кто отправлял пожертвование или просто слова поддержки, — это приблизило нас к победе над страшным диагнозом! С вашей помощью мы медленно, но верно идем вперед. У нашего сыночка появилась надежда на дальнейшую здоровую и счастливую жизнь. Сложно выразить словами все те эмоции, которые мы испытываем, всю нашу благодарность".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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