Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Кирилла Дегтярёва

У мальчика первичный иммунодефицит

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение 13-летнего Кирилла Дегтярёва. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У Кирилла - тяжелое генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. Организм ребенка практически беззащитен перед инфекциями: даже обычный насморк может стать смертельно опасным. Кирилл уже успешно перенес трансплантацию костного мозга, но под угрозой оказалась иммуннозаместительная терапия. Для неё нужен дорогостоящий препарат. Его стоимость более трех миллионов рублей.

Слова благодарности от мамы:

"Мы от всей души благодарим вас за бесценную помощь! Каждый ваш пожертвованный рубль стал огромный вкладом в здоровое будущее моего сына. Кирилл сможет жить без страха подхватить очередную инфекцию — это ли не счастье?! Сердце переполняется радостью от осознания того, как много в нашем мире добрых и отзывчивых людей. Пусть вам всегда сопутствует удача во всех делах, дорогие благотворители! Желаем вам крепкого здоровья и много-много счастья!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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