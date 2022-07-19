Володин обвинил Европу в ненависти к собственным гражданам

Европа демонстрирует двойные стандарты в области прав человека

Мир наблюдает новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим. Такое заявление во вторник, 19 июля, сделал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Политик отметил в своем Telegram-канале, что десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Сейчас о желании избавиться от несогласных власти Европы говорят откровенно — "очевидно, в расчете запугать свое население".

Володин напомнил, что министр внутренних дел Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу — россиянам и белорусам, а также заявил, что "следует заняться" эстонскими гражданами, "недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обострённой ситуации могут представлять угрозы".

При этом никто из глав европейских государств, представителей Европарламента, ПАСЕ и ОБСЕ не возмутился и не осудил эстонские власти за человеконенавистническую позицию, указал спикер Госдумы.

Ранее Володин заявлял, что США хотели обладать миром, потому разрушили старые европейские государства. Политик высказался о кризисе в Европе и ситуации на Украине. По мнению Володина, украинский кризис можно было бы разрешить мирными средствами, но это не дают сделать США.

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