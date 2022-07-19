Уход из России обойдется ритейлерам одежды в 800 млн долларов

К такому выводу пришли аудиторы

Зарубежные ритейлеры одежды, которые приостановили свою деятельность в России, могут потерять до 800 млн долларов в случае окончательного ухода с российского рынка. К такому выводу пришли представители двух аудиторский компаний.

Как пишет "Коммерсантъ", шведская компания H&M подтвердила списание около 190 млн долларов. До 300 млн долларов может потерять испанская Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear). Японская Uniqlo и французская Decathlon рискуют лишиться до 150-170 млн долларов.

Сценарий, при котором совокупные потери иностранных ритейлеров одежды достигнут 800 млн долларов, аналитики считают консервативным.

Убытки зарубежных компаний могут дополнительно увеличиться, если они не распродадут остатки товаров и не смогут с выгодой для себя разобраться с разрывом контрактов с арендодателями торговых площадей в России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иностранные предприниматели все равно будут вести дела в России — они признаются, что заинтересованы в этом и ждут такой возможности. Представитель Кремля отметил, что многие компании, которые закрываются, продолжают поддерживать контакт с правительством России, профильными министерствами и ведомствами.

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