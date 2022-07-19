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Жертвами взрыва в драмтеатре Мариуполя стали 14 человек

10:11
  • вторник
  • 19 июля 2022

Внутри здания в марте сработало "безоболочное устройство", сообщили прокуроры ДНР

В прокуратуре ДНР рассказали подробности о взрыве в здании драмтеатра Мариуполя, который прогремел в марте. Ведомство подтвердило – жертвами стали 14 человек.

"Ко дню трагедии большое количество жителей, которые там были изначально, уже покинули это место. В здании, по установленной в ходе следствия информации, располагались огневые точки ВСУ", - цитирует ТАСС заявление Генпрокуратуры ДНР.

Следователи не нашли поражающих элементов или других признаков авиаудара по драмтеатру Мариуполя. Экспертизы и исследования говорят о том, что взрыв произошел изнутри. Вероятнее всего, произошел взрыв безоболочного взрывного устройства.

"Есть показания, что в драмтеатр лица в военной форме накануне трагедии заносили ящики, предполагаем, что именно они и могли сдетонировать", - сообщили в прокуратуре народной республики.

Ранее в Минобороны отвергли обвинения Киева в ударе по театру Мариуполя. "Имеются достоверные данные о том, что боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию. Сами взорвали ранее заминированное ими здание театра", - пояснили в российском военном ведомстве.

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