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Умерла снимавшаяся с Зеленским украинская актриса Руслана Писанка

10:09
  • вторник
  • 19 июля 2022

Она страдала от тяжелой болезни

Скончалась украинская актриса Руслана Писанка, ей было 56 лет.

Причина смерти не раскрывается. Однако известно, что артистка страдала от тяжелой болезни и проходила лечение в Германии, пишет РБК.

Россияне знают Писанку по ролям в сериале "Сваты", мюзикле "Сорочинская ярмарка", фильмах "Кавказская пленница!" и "Ржевский против Наполеона". В последнем она снималась вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Писанка снялась в польском историческом четырехсерийном фильме "Огнём и мечом". Действие картины происходит на территории Украины во время восстания Богдана Хмельницкого.

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