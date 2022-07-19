Умерла снимавшаяся с Зеленским украинская актриса Руслана Писанка

Она страдала от тяжелой болезни

Скончалась украинская актриса Руслана Писанка, ей было 56 лет.

Причина смерти не раскрывается. Однако известно, что артистка страдала от тяжелой болезни и проходила лечение в Германии, пишет РБК.

Россияне знают Писанку по ролям в сериале "Сваты", мюзикле "Сорочинская ярмарка", фильмах "Кавказская пленница!" и "Ржевский против Наполеона". В последнем она снималась вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Писанка снялась в польском историческом четырехсерийном фильме "Огнём и мечом". Действие картины происходит на территории Украины во время восстания Богдана Хмельницкого.

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