Участники из разных регионов представят потенциальным инвесторам свои проекты

В Москве стартовал форум "Сильные идеи для нового времени". Мероприятие организовали Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".

Участники из разных регионов России представляют потенциальным инвесторам свои проекты, главная цель которых - сделать жизнь граждан лучше. Например, новая образовательная программа для школьников, создание сети семейных МФЦ, а также первая в стране схема скрининга для женщин, у которых есть наследственная предрасположенность к раку груди. Он включает в себя генетическое тестирование.

"Такая технология позволит реально сохранить жизни десятков тысяч женщин, поможет им родить и воспитать детей, поможет жить без страха", - заявила Оксана Молдованова, президент благотворительного фонда помощи женщинам с онкологическими заболеваниями "Дальше".

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