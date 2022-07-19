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В Москве стартовал форум "Сильные идеи для нового времени"

14:54
  • вторник
  • 19 июля 2022

Участники из разных регионов представят потенциальным инвесторам свои проекты

В Москве стартовал форум "Сильные идеи для нового времени". Мероприятие организовали Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".

Участники из разных регионов России представляют потенциальным инвесторам свои проекты, главная цель которых - сделать жизнь граждан лучше. Например, новая образовательная программа для школьников, создание сети семейных МФЦ, а также первая в стране схема скрининга для женщин, у которых есть наследственная предрасположенность к раку груди. Он включает в себя генетическое тестирование.

"Такая технология позволит реально сохранить жизни десятков тысяч женщин, поможет им родить и воспитать детей, поможет жить без страха", - заявила Оксана Молдованова, президент благотворительного фонда помощи женщинам с онкологическими заболеваниями "Дальше".

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Форум "Сильные идеи для нового времени"
Форум "Сильные идеи для нового времени"
Форум "Сильные идеи для нового времени"
Форум "Сильные идеи для нового времени"
Форум "Сильные идеи для нового времени"
Форум "Сильные идеи для нового времени"
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