Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Алины Кильдияровой

У годовалой девочки - тяжёлая форма лейкоза

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Алины Кильдияровой из Башкирии. У годовалой девочки - тяжёлая форма лейкоза. Она уже перенесла трансплантацию стволовых клеток костного мозга. Сейчас ей срочно нужен курс иммунотерапии. Необходимый препарат стоит более 2 миллионов рублей.

У семьи таких денег нет. Но помочь может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение необходимо начать как можно скорее.

Алина - спокойная и жизнерадостная девочка. Но иногда вдруг начинает безутешно плакать. Врачи знают: это не капризы, а резкое снижение показателей крови, срочно нужна корректирующая капельница. Ребёнок борется со смертельным заболеванием - раком крови.

"Алина болеет острым миелоидным лейкозом. Младенческим лейкозом. Это самый неблагоприятный вариант заболевания. Этот лейкоз плохо отвечает на химиотерапию, что мы и увидели", - сказала Любовь Цветкова, врач-педиатр отделения трансплантации костного мозга для детей №1 клиники "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой".

О страшном диагнозе дочери родители узнали всего за неделю до ее первого дня рождения в марте этого года. Вместо того, чтобы праздновать большое событие в родном Октябрьском в Башкирии, семья переехала в больницу в Петербурге.

"Все незаметно, неожиданно произошло. 11 месяцев она радовала нас, все хорошо было. И потом заболела", - говорит мама ребенка Регина Кильдиярова.

Химиотерапия не помогла. В конце июня Алине провели трансплантацию стволовых клеток костного мозга - донором стал папа. Операция прошла успешно, но самое сложное начинается именно сейчас. Чтобы трансплантат хорошо прижился и организм не отторг его, врачам пришлось на время "выключить" родную иммунную систему ребёнка. Девочка сейчас уязвима для любых микробов.

"Любая инфекция, особенно в период отсутствия защитных клеток, может привести к тяжелым последствиям", - заявила Цветкова.

Алина с мамой круглые в сутки проводят в больнице, в сверхстерильных условиях. Но этого недостаточно. Восстановление после пересадки может занять не один месяц и даже год. Невозможно все это время жить взаперти в четырёх стенах больничной палаты. Врачи прописали Алине срочный курс заместительной иммунотерапии для коррекции развивающегося иммунодефицита.

"Терапия необходима в ближайшее время, потому что наиболее опасный период по инфекциям развивается уже в настоящее время.Ттакже эта терапия будет требоваться и в дальнейшем. Потому что риски тяжелых инфекции будут сопровождать Алину ещё очень длительное время", - заявила врач.

К сожалению, терапия Алине нужна комплексная. Препараты, необходимые для лечения девочки, стоят очень дорого - 2 100 702 рубля. У семьи нет таких денег: Мама и папа девочки обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь их единственному и долгожданному ребёнку.

"Мы надеемся на лучшее, что она будет жить, что пересадка поможет. Я верю, что добрые люди есть, они помогут нам собрать сумму", - заявила мама девочки Регина.

Все, что остаётся маме и дочке пока, - ждать. Чтобы время в больнице текло не так бесконечно и не одолевали плохие мысли, мама Регина решила пока вышивать картину. Говорит, ангел очень похож на ее дочь.

Лечение Алины нельзя откладывать. Курс иммунотерапии необходимо начать как можно быстрее. Помочь просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Алины Кильдияровой, программа 1455

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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