Генсек ООН призвал вернуть российское продовольствие на мировые рынки

В это время страны ЕС готовят новые санкции

Владимир Путин прибывает сегодня в Иран, где встретится с лидерами Исламской Республики и Турции. Главной темой переговоров заявлена деэскалация в Сирии. Однако стороны намерены обсудить и другие вопросы - от укрепления экономических отношений до взаимодействия на мировой арене. Тем временем Запад продолжает обвинять Москву в нарастании продовольственного и энергетического кризисов. Но аргументы политиков находят всё меньше понимания у населения.

Мировой рынок зерна по-прежнему лихорадит. Цены на пшеницу после слухов о возможной договорённости экспорта запасов из черноморских портов сначала вернулись к отметке пятимесячной давности. Впрочем, уже в понедельник снова поползли вверх. Запад предсказуемо обвиняет Россию в удержании зерна в хранилищах, закрывая глаза на то, что именно украинская сторона активно препятствует его вывозу. Это, в свою очередь, лишь разгоняет продовольственный кризис. Одуматься евродепутатов просит уже и генсек ООН Антониу Гутерриш.

"В этом году мы рискуем столкнуться с реальным риском повсеместного голода. Однако избежать катастрофы можно - для этого необходимо выработать чёткие скоординированные политические меры. Это подразумевает немедленное возвращение на мировые рынки продовольствия из Украины и России. А также сохранение открытой международной торговли", - заявил он.

Снимать с России санкции для Брюсселя значит в прямом смысле сдать назад. Политики пытаются убедить жителей Старого Света в том, что растущую инфляцию они терпят ради светлого будущего. А чтобы стабилизировать энергетический кризис, Еврокомиссия собирается закрутить гайки ещё сильнее и в обязательном порядке заставить страны ЕС сократить потребление газа.

Совместные действия сейчас будут менее разрушительными и затратными, они будут способствовать солидарности и, следовательно, помогут избежать необходимости незапланированных и несогласованных действий позже, если возникнет кризисная ситуация и запасы газа всё же истощатся.

Удивительно, но затягивать пояса во имя светлой демократии будущего должны исключительно простые граждане. Немецкая газета Bild обнаружила, что на фоне растущей инфляции европейским чиновникам до конца года поднимут зарплаты на 8,5%. Подобное лицемерие вполне логично возмутило общественность.

"В этом году ожидается повышение заработной платы чиновников Европейского союза на 8,5%. У них всё хорошо. Таким образом, Урсула фон дер Ляйен должна ежемесячно получать на 2438 евро больше", - говорит Флориан Филиппо, глава партии "Патриоты".

Антироссийской риторики продолжают придерживаться и за океаном. Администрация действующего президента пытается убедить народ в правильности собственной политики. Получается, впрочем, не всегда внятно.

"Я здесь, чтобы попросить вас сделать то, что вы умеете делать. Потому что когда вы делаете то, что делаете, по всем этим вопросам американский народ побеждает", - заявила Камала Харрис, вице-президент США.

А вот американцы с этими заявлениями, кажется, не совсем согласны. В США сейчас обсуждают итоги поездки Байдена в Саудовскую Аравию, главным результатом которой стала вовсе не стабилизация, а новый рост цен на нефть.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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