ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Испании сгорело 70 тысяч гектаров леса

11:47
  • вторник
  • 19 июля 2022

Всему виной аномальная жара, охватившая Европу

Аномальная жара усиливает атаку на Европу. Жертвами стали уже более тысячи человек. Сегодня в Великобритании побит абсолютный рекорд - температура поднялась до отметки в сорок градусов. Власти королевства уже признали: транспортная инфраструктура не приспособлена к такой погоде - на дорогах плавится асфальт. Из-за проблем с покрытием взлетно-посадочных полос приостановлена работа двух авиабаз ВВС.

Температурные рекорды фиксируют и на юго-западе Франции. В департаменте Жиронда из-за природных пожаров эвакуируют зоопарк.

Леса горят и в соседней Испании. С начала года в огне погибло более 70 тысяч гектаров. От жары даже птицы падают замертво. В этих условиях парадоксальный совет дали испанцам в правительстве: глава Минэкологии призвала сограждан меньше пользоваться кондиционерами в целях экономии подорожавшей электроэнергии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Природные пожары в Испании
Природные пожары в Испании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.