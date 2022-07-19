В Испании сгорело 70 тысяч гектаров леса

Всему виной аномальная жара, охватившая Европу

Аномальная жара усиливает атаку на Европу. Жертвами стали уже более тысячи человек. Сегодня в Великобритании побит абсолютный рекорд - температура поднялась до отметки в сорок градусов. Власти королевства уже признали: транспортная инфраструктура не приспособлена к такой погоде - на дорогах плавится асфальт. Из-за проблем с покрытием взлетно-посадочных полос приостановлена работа двух авиабаз ВВС.

Температурные рекорды фиксируют и на юго-западе Франции. В департаменте Жиронда из-за природных пожаров эвакуируют зоопарк.

Леса горят и в соседней Испании. С начала года в огне погибло более 70 тысяч гектаров. От жары даже птицы падают замертво. В этих условиях парадоксальный совет дали испанцам в правительстве: глава Минэкологии призвала сограждан меньше пользоваться кондиционерами в целях экономии подорожавшей электроэнергии.

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