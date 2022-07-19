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Имя Героя России Рустама Сайфуллина присвоят школе в Тюменской области

11:48
  • вторник
  • 19 июля 2022

Полковник сейчас находится в госпитале после второго ранения

А теперь о тех, кто с честью исполняет воинский долг в зоне спецоперации по защите Донбасса. Именем Героя России полковника Рустама Сайфуллина планируют назвать его родную школу в Тюменской области. Командир инженерно-сапёрного полка сейчас находится в госпитале после второго ранения, но снова собирается вернуться в строй.

Указ верховного главнокомандующего пришел, когда командир инженерно-сапёрного полка находился на лечении в госпитале в Москве. Церемония награждения - прямо в больничной палате.

"Достойный муж, сейчас его вылечат, поставят на ноги, как положено всё сделают, впереди у нас много дел еще", - сказал министр обороны Сергей Шойгу.

Главное дело жизни – служить Родине. Как и все герои, о своих подвигах он не любит рассказывать, скромно называя это работой.

"Я считаю, что ничего особенного не совершил. Я просто добросовестно выполнял свои обязанности", - заявил полковник, герой России Рустам Сайфуллин.

Отличная учеба, а затем служба. Часто - в "горячих точках". Прошел путь от командира взвода до командира инженерно-сапёрного полка. В первый же день начала спецоперации отправился в Донбасс. Командовал инженерно-сапёрным полком, наводил переправы через реки, обеспечивая продвижение российских войск. Всегда - на передовой. Попал под минометный обстрел противника, когда восстанавливал разрушенный участок одной из переправ.

"Получив ранение, я продолжал руководить восстановлением переправы, после восстановления переправы переброска войск на противоположный берег продолжилась без срывов и переносов", - рассказал Сайфуллин.

Летом командир вернулся к подчинённым. Задачи прежние: инженерная разведка, разминирование, наведение переправ.

"Благодаря его командованию, мужественным и самоотверженным действиям под огнем противника успешно выполнена задача по оборудованию и содержанию мостовой переправы на реке Десна и Северский Донецк", - заявил Артем Хлыновский, заместитель командира батальона по вооружению.

Но среди своих бойцов Рустам Сайфуллин на этот раз пробыл недолго. Снова бой и снова ранение. Второе за полгода.

"Он просто не мог оставить своих сослуживцев без командира. Рустам часто говорит, что у него 2 семьи: мы и его полк", - сказала Наталья Сайфуллина, супруга.

Когда вернется в строй, отец полка пока не знает. Пока же принимает поздравления от родных, близких и сослуживцев, одноклассников и даже своих учителей. А родную школу уже планируют назвать его именем, именем героя России.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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