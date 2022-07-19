ВСУ вновь обстреляли города Донбасса

Под огнем оказался в том числе Донецк

Этим утром ВСУ возобновили обстрелы населённых пунктов Донбасса. Под огнём Донецк, Ясиноватая и Доломитное в ДНР. А накануне была атакована Новая Каховка, два человека погибли.

Об очередной провокации против мирного населения рассказали в нашем Минобороны. Украинские силовики при помощи вертолётов и артиллерии целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами, а также разворачивают позиции на территории зернохранилищ.

Российские вооружённые силы продолжают наносить удары по военным объектам противника. Так, наши десантники бьют по технике и замаскированным оборонительным сооружениям из гаубиц "Мста-Б". Они способны поразить цель на расстоянии до 30 километров.

Наше Минобороны продолжает оказывать помощь мирному населению. Так, в освобождённые посёлки Харьковской области доставили около 50 тонн гуманитарных грузов. Это продукты, игрушки для детей и канцелярские принадлежности для школьников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"